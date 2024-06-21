Ургант рассказал о самом стыдном моменте в жизни Ургант рассказал, что увидел стриптиз в 12 лет на юбилее у Боярского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант признался, что впервые увидел стриптиз в возрасте 12 лет, когда вместе с отцом Андреем Ургантом посетил праздник в честь 40-летия Михаила Боярского. В интервью Николаю Солодникову на YouTube он подчеркнул, что считает произошедшее самым стыдным моментом в жизни.

По словам Урганта, стриптиз был одним из сюрпризов для юбиляра. Телеведущий отметил, что даже Боярскому стало неловко во время танца.

Женщина оголила грудь Михаилу Сергеевичу прямо в лицо. Она на нем извивалась, — вспомнил Ургант.

До этого Ургант заявил, что до последнего не верил в успех своего шоу на Первом канале. В подкасте Kuji на YouTube он признался, что считал формат «Вечернего Урганта» неподходящим для телевидения. Однако сейчас на ТВ огромное количество таких передач, и это значит, что «все получилось», добавил артист.

Комментаторы оценили участие Урганта в подкасте весьма противоречиво. Многие посетовали, что он так и не вышел из своего телевизионного образа. Пользователи признались, что очень хотели бы увидеть его настоящим и послушать глубокую беседу на серьезные темы. Другие комментаторы согласились, что профдеформация Урганта мешает ему общаться с людьми.