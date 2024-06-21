Ургант рассказал о самой запоминающейся покупке в жизни Ургант рассказал о радости от покупки джинсов Marlboro Classics в 18 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант назвал джинсы Marlboro Classics самой запоминающейся покупкой в жизни. В интервью Николаю Солодникову на YouTube артист рассказал, что мечтал о них в 18 лет.

Джинсы назывались Marlboro Classics. У меня не было денег, и я заработал их, когда пел испанские песни в испанском ресторане, не зная языка. У меня была русская транскрипция всех слов, — вспомнил Ургант.

Телеведущий признался, что не помнит других вещей, принесших ему столько же радости, как эти джинсы.

Ранее в СМИ начали обсуждать возможное возвращение Урганта на телеэкраны, о чем намекнул Константин Эрнст. Глава Первого канала стал членом жюри в новом выпуске КВН и спросил у участников, по каким телепрограммам они тоскуют. Один из участников предложил вернуть передачу «Вечерний Ургант» и старого ведущего. Зал одобрил идею громкими аплодисментами и одобрительными возгласами. Сам Эрнст лишь улыбнулся и не дал конкретного ответа на предложение.

Позже продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему крайне не хватает Урганта на телеэкранах. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что программа Урганта была абсолютно гармонична в эфире Первого канала, а сам он харизматичный и красивый человек.