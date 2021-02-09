Ургант припомнил Билану «пьяный» концерт в Самаре

https://static.news.ru/photo/0414767a-6b49-11eb-8d6a-96000091f725_660.jpg Дима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант высмеял мегаскандальную тему с «пьяным» концертом Димы Билана в Самаре. Прошло уже полтора года, но ведущий не смог не припомнить певцу его выходку, когда тот стал гостем его программы.

Ургант сравнил Билана с канадским певцом The Weekend, который потратил на одно из последних шоу больше $7 млн, за что его высмеяли поклонники.

Когда у нас в России артист свои деньги тратил, чтобы сделать яркое, запоминающееся шоу, о котором потом все будут говорить долгие годы? Последний раз это было два года назад, когда в Самаре Дима Билан за полторы тысячи рублей купил бутылку коньяка! — пошутил ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале .

В ответ артист рассмеялся, но с огорчением вспомнил, что то самарское выступление обошлось ему тоже недёшево. Билан дал большой бесплатный концерт, а также передал крупную сумму городскому детскому центру развития. Артист вручил учреждению сертификаты на новую игровую площадку и музыкальную аппаратуру, на всё про всё он потратил семь миллионов рублей.

Помимо смеха, на самом деле я урок для себя огромный заимел. Я понял, что такое «быть распятым», — резюмировал артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после отдыха на Мальдивах певец Дима Билан признался, что хочет уехать на Африканский континент, который должен помочь ему найти «внутренний ритм». В Москве у Билана писать музыку не получается.