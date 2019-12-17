Иван Ургант Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант сочинил оригинальное японское трёхстишие, которое посвятил игроку петербургского «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе.

Шуточное хокку про футболиста прозвучало в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале в беседе с писателем Николаем Чиндяйкиным.

Трава тянется к небу,

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди, — продекларировал Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант сожалел, когда не получил приглашение на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он отметил, что у него накопилось много вопросов к главе правительства. В частности, Ургант хотел бы уточнить, приобрёл ли Медведев хлебопечь с функцией закваски? Какая любимая диснеевская принцесса у премьер-министра? Перед тем как забрасывать удочку, нужно ли плевать на червя?

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