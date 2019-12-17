Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Молодая любовница известного актёра Олега Каменщикова насоветовала спутнику пройти тест ДНК с сыном, чтобы в случае чего не платить ему алименты. Звезда детективов и мелодрам, один из режиссёров сериала «Деффчонки» был вынужден принять ультиматум от спутницы, которая моложе его на 20 лет.

У Каменщикова есть 15-летний сын Фёдор от актрисы Виктории Черненко, которую он бросил, когда ребёнку было четыре года ради другой женщины. Всё это показал полиграф, признание на котором актёр согласился...