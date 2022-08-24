Ургант презентовал клип с Паулиной Андреевой и Сергеем Мазаевым

Фото: YouTube

Иван Ургант

Иван Ургант возобновил музыкальную карьеру под псевдонимом Гриши Урганта. В октябре артист готовится дать сольный концерт в Москве, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее ведущий «Вечернего Урганта» не занимался активно музыкальным творчеством, исполняя время от времени в своём шоу песни. Но сейчас артист решил напомнить о себе публике. На своём YouTube-канале Ургант опубликовал клип, снятый на песню «Морального кодекса» «Ночной каприз».

Вместе с ведущим в клипе снялись Паулина Андреева и Сергей Мазаев. Судя по обстановке и английским надписям, действие происходит где-то на просторах Америки.

«Не говори мне лишних слов, я знаю все из детских снов. Границы грёз раздвинет дым, я стал иным», поёт в клипе опальный ведущий.

Ранее в эфире Первого канала в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», приуроченного к 85-летию режиссёра, показали интервью с Иваном Ургантом. Зрители отметили, что это первое появление шоумена на экране после его антивоенного поста в соцсетях о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.