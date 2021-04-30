«И вашим, и нашим»: Ургант предложил альтернативу блокировке Pornhub

https://static.news.ru/photo/a86c915c-a9ac-11eb-8f90-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

Ведущий Первого канала Иван Ургант с иронией отреагировал на угрозу Роскомнадзора заблокировать порносайт Pornhub в РФ из-за нарушений законодательства. Юморист в шутку предложил альтернативу — просто замедлить работу сервиса. Отрывок программы «Вечерний Ургант» опубликован на YouTube-канале шоу.

Журналист и его коллега по передаче Дмитрий Хрусталёв высмеяли тот факт, что ведомство обратило внимание лишь на несколько роликов.

А я Роскомнадзору доверяю, честно говоря. Я знаю их подход к делу, то, как они взвешенно принимают решения. Они посмотрели всё, и не один раз. <...> Давайте как бы и нашим, и вашим (кстати, это хорошее название для фильма). Давайте замедлим сайт [Pornhub]? Роскомнадзор, замедляйте сайт! — заявил Ургант.

Шоумен добавил, что блокировка портала накануне майских праздников — слишком радикальный шаг.

Накануне Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД письма с просьбой проверить контент Pornhub на предмет нарушения закона. В ведомстве считают, что ролики порносайта содержат оскорбление представителя власти, нарушение правил на свободу вероисповедания, а также пропаганду наркотиков.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) вновь обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре в отношении размещаемого российскими государственными СМИ контента. В этот раз в качестве предлога было указано несоответствие возрастной категории. Ведомство также потребовало срочно снять ограничения с аккаунта RT.