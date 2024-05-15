Ургант поздравил дочь с 16-летием стихами в стиле Маяковского

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Иван Ургант

Российский телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с 16-летием, разместив в Instagram (деятельность в РФ запрещена) стих собственного сочинения, написанный в стиле поэзии Владимира Маяковского. Также он опубликовал фотографию наследницы.

У меня в бороде ни одного прямого волоса, но и пищи остатков нет в ней! Мир удивив мощью Нинкиного голоса, иду — с красивой шестнадцатилетней! — подписал фото телеведущий.

Ранее телекритик Александр Горбунов заявил, что феномен успеха телеведущего Ивана Урганта связан с тем, что он хорош в развлекательных форматах передач. Эксперт подчеркнул, что после возвращения на телевидение артист мог бы вести не только юмористические программы, но и разнообразные шоу талантов.

Также Горбунов считает, что развлекательное шоу «Вечерний Ургант» может вскоре вернуться на российские телеэкраны, но не в привычном формате. По его словам, в период проведения специальной военной операции было бы неправильно каждый день транслировать по ТВ юмористическую программу.

До этого Ургант поделился в социальных сетях роликом с танцем в грузинском дворике. Видео появилось после новостей об отмене выступления артиста на вечере памяти барда Булата Окуджавы, который состоялся 11 мая в Москве. Причины изменений в программе организаторы мероприятия не раскрыли.