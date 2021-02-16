Ургант пошутил про Путина в соцсетях

https://static.news.ru/photo/c9baae2e-704b-11eb-ac44-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Вечерний Ургант/youtube.com

Телеведущий Иван Ургант в своём юмористическом шоу заявил, что страничка в соцсетях у президента РФ Владимира Путина всё-таки есть и он даже знает, зачем она нужна российскому лидеру. Также он высказался по поводу приглашения американского бизнесмена Илона Маска пообщаться с Путиным в новой соцсети Clubhouse.

Когда вбиваешь в Instagram имя Владимир Путин, появляются тысячи страниц. И какая-то из них наверняка оригинальная. Ведь как-то нужно же следить Владимиру Владимировичу за Дмитрием Анатольевичем, — отметил телеведущий.

Отрывок из этого выпуска опубликован на YouTube-странице шоу «Вечерний Ургант».

Илон Маск пригласил российского президента пообщаться в новой соцсети Clubhouse. В ответ на это Дмитрий Рогозин послал Джо Байдену в «Одноклассниках» запрос на добавление в друзья, — пошутил Ургант.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает интересным предложение Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в социальной сети Clubhouse. Представитель Кремля подчеркнул, что предварительно нужно понять, что предлагается. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведёт, подчеркнул Песков и назвал, «безусловно, очень интересным» предложение Маска.

Ранее руководитель компаний Tesla и SpaceX предложил российскому лидеру поговорить в Clubhouse. Об этом он написал в Twitter, отметив официальный аккаунт Кремля.