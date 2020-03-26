Телеведущий Иван Ургант поздравил юмориста Евгения Петросяна с рождением сына. О том, что у 74-летнего артиста и его 31-летней помощницы появился ребёнок, он сообщил в очередном выпуске своей авторской программы. Выпуск доступен на сайте Первого канала.
Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа, — заметил Ургант.
По словам ведущего, ребёнок юмориста был зачат в 2019 году, когда ещё не было пандемии коронавируса. Тогда Петросян активно выступал, и у него практически не было свободного времени.
А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнётся? — шутливо поинтересовался Ургант.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова тайно стали родителями. По некоторым сведениям, их совместный ребёнок появился на свет в середине марта в одном из элитных медцентров Дубая.
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