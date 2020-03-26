https://static.news.ru/photo/7e6b8be0-6e9f-11ea-9b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант поздравил юмориста Евгения Петросяна с рождением сына. О том, что у 74-летнего артиста и его 31-летней помощницы появился ребёнок, он сообщил в очередном выпуске своей авторской программы. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа, — заметил Ургант.

По словам ведущего, ребёнок юмориста был зачат в 2019 году, когда ещё не было пандемии коронавируса. Тогда Петросян активно выступал, и у него практически не было свободного времени.

А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнётся? — шутливо поинтересовался Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова тайно стали родителями. По некоторым сведениям, их совместный ребёнок появился на свет в середине марта в одном из элитных медцентров Дубая.