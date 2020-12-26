Ургант пошутил над выходом Хрусталёва из комы

https://static.news.ru/photo/9767131c-481f-11eb-872d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталев Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант во время своего вечернего шоу отпустил шутку, касающуюся выхода комика и его соведущего Дмитрия Хрусталёва из комы. Юмор, в частности, заключался в том, что после неприятного инцидента Хрусталёв стал острить лучше, что неоднократно подмечали зрители.

14 ноября стало известно, что шоумен госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачам пришлось ввести его в кому. По одной из версий, он заболел коронавирусом, также предполагалось, что он мог почувствовать себя плохо из-за злоупотребления алкоголем.

Впрочем, уже на следующий день он выступил с обращением к поклонникам. Хрусталёв поблагодарил всех за поддержку и пояснил, что попал в больницу из-за лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления.

Ургант в эфире «Вечернего Урганта» в шутку отметил, что ради хорошей остроты стоило через всё это пройти.

Ради того, чтобы хорошо шутить, можно было и из комы выйти, — съязвил ведущий.

Как ранее передавал NEWS.ru, Хрусталёв 23 ноября впервые появился в эфире программы после госпитализации. Он рассказал, что с ним уже всё в порядке. Однако, отметил шоумен, многие, в частности журналисты, по-прежнему не устают говорить о его «плохом состоянии».