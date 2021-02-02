Ургант пошутил над появлением Николая Дроздова в TikTok

https://static.news.ru/photo/126daab0-6541-11eb-a890-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После появления в TikTok аккаунта телеведущего и доктора биологических наук Николая Дроздова средний возраст пользователей социальной сети вырос с 12 до 14 лет. Так на эту тему в эфире Первого канала пошутил Иван Ургант.

Ранее стало известно, что Дроздов создал аккаунт в TikTok. По словам самого учёного, он не собирается рассказывать о происхождении Вселенной и о жизни животных. Тем не менее контент будет добрым.

Теперь средний возраст пользователей соцсети вырос до 14 лет. Шоумен также пошутил, что Дроздов старше одной из главных звёзд TikTok Дани Милохина «в 19 раз».

Кроме того, Ургант не обошёл стороной нашумевшую историю с блокировкой аккаунтов в соцсетях бывшего президента США Дональда Трампа. Ведущий отметил, что Дроздову не стоит беспокоиться по поводу развития своего профиля в TikTok.

Я думаю, что Николая Николаевича в TikTok ждёт большой успех, потому что у нас не Америка — пожилого человека в соцсетях не заблокируют, — сказал он в эфире шоу «Вечерний Ургант». Фрагмент программы обнародован на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, крупные итальянские издания оценили новогоднее шоу Ивана Урганта «Ciao, 2020!». СМИ назвали выпуск «культовым», а его создателя, российского журналиста, — международным ведущим.

Как рассказал сам телеведущий, на создание выпуска их вдохновили знаменитые итальянские фестивали, а артисты с удовольствием спели на итальянском языке.