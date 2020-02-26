https://static.news.ru/photo/b14e092c-588b-11ea-b4d9-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова певца Льва Лещенко о желании составить дуэт с украинской артисткой Maruv. По его мнению, проект получится взрывным.

Если появится дуэт, это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощённости, похоти и... Maruv, — цитирует Урганта сайт Тeleprogramma.pro.

По словам ведущего, высказывание Лещенко свидетельствует о том, что у него «началась весна раньше, чем у всей планеты».

Мэтр отечественной эстрады заявил о желании спеть с Maruv после того, как её раскритиковали украинские пользователи соцсетей за поздравление мужчин с 23 Февраля. Лещенко назвал певицу потрясающей и красивой, а также посоветовал ей переезжать с Украины в Москву.

Ранее NEWS.ru писал, что в Россию пригласил Maruv и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, а музыкант Юрий Лоза, в свою очередь, посоветовал артистке ехать в Европу. По его мнению, в РФ певица успеха не добьётся.