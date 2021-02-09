Ургант похвалил рэп уральских заключённых о вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/ff85cc3c-6b2d-11eb-9005-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант похвалил рэп свердловских заключённых, посвящённый отечественной вакцине «Спутник V». Актёр назвал коллективное сочинение «очень хорошим».

Особо ведущий «Вечернего Урганта» отметил отсутствие в композиции мата.

Были Карди Би, Jay-Z, Ice-T, теперь ещё и «Спутник V». Всё связано с рэпом. Во-первых, хорошая композиция, во-вторых, невероятный запал. Что бросается в глаза, помимо безупречного текста и яркого насыщенного видеоряда, — в рэпе не было мата, хотя пели заключённые, — заявил Ургант в эфире шоу на Первом канале .

Получается, добавил в своей манере ведущий, нигде запрет на мат не соблюдается, а в «тюрьмах соблюдается». Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталёв озадачился вопросом, почему заключённые выбрали именно рэп, а не шансон. Актёр ответил, что в шансоне уже написаны все песни про вакцину.

«Уколи мне, кольщик, "Спутник V"», «Вирусы летят над нашей зоной», «Гоп-стоп, нашли в крови антитела». Сейчас отработают рэп, потом пойдут в инди-поп и индастриал, — пошутил Иван Ургант.

Композицию о вакцине сочинили осуждённые из ИК-12 Нижнего Тагила. Над песней работал тот же коллектив, который год назад создал композицию «Стоп COVID-19».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заключённые исправительной колонии № 12 города Тагила Свердловской области прочитали рэп с призывом делать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», сообщили в местном ГУФСИН.