Ургант подтвердил факт госпитализации Хрусталёва

https://static.news.ru/photo/f985e73c-268f-11eb-ac3c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталев Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Информацию о том, что шоумен Дмитрий Хрусталёв госпитализирован, подтвердил его коллега Иван Ургант.

Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз, — цитирует его ТАСС.

Ургант добавил, что никакой конкретной информации нет. По его словам, он расскажет максимальному количеству людей о том, что произошло, сразу же, как узнает сам.

Ранее сообщалось, что состояние Хрусталёва расценивается врачами как тяжёлое. Телеведущий находится в реанимации больницы № 40, специализирующейся на лечении пациентов с COVID-19. У него подтверждено заражение коронавирусной инфекцией нового типа, и он подключён к аппарату ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, госпитализированный с коронавирусом Сергей Светлаков признался, что ему диагностировали поражение лёгких, а до этого у бывшего игрока КВН из команды «Уральские пельмени» поднялась температура и ему пришлось лечь в стационар на терапию.

По данным на 14 ноября, в регионе выявлено 95 845 случаев заражения коронавирусом. За всё время пандемии излечились 70 915 человек, скончались 1787.

Всего за прошедшие сутки в России COVID-19 был официально подтверждён у 22 702 жителей российских регионов. Общее число заболевших достигло 1 903 253. Больше всего заражённых за последние 24 часа выявлено в Москве (6427), Санкт-Петербурге (1852) и Подмосковье (786). Меньше всего — на Чукотке (3) и в Ненецком АО (8).