Ургант подшутил над отношениями Лободы и солиста Rammstein

https://static.news.ru/photo/e80a2492-a8cf-11eb-8016-96000091f725_660.jpg Фото: vecherniy_urgant/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант пошутил по поводу отношений певицы Светланы Лободы и лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна во время его беседы с режиссёром Тимуром Бекмамбетовым на шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Выпуск также опубликован на YouTube-канале программы.

Бекмамбетов пришёл на передачу с подарком — маленьким самолётом с автографом Линдеманна, с которым звезда снималась в клипе на песню «Любимый город». Продюсер также предложил Урганту подумать, кому можно отдать модель.

Я хочу подарить его дочери Светланы Лободы. Пускай у неё хоть что-нибудь будет, — пошутил в ответ Ургант.

Бекмамбетов также поделился с Ургантом, как договаривался с Линдеманном записать песню «Любимый город» на русском языке для его картины «Девятаев». По словам кинодеятеля, идею предложил именно лидер Rammstein. Выяснилось, что композицию рокер знал с детства, так как её любила его мать.

Долгое время считалось, что лидер Rammstein встречается с украинской певицей Светланой Лободой. Кроме того, пресса и поклонники уверены, что певец даже стал отцом ребёнка, которого Лобода родила в 2018 году. Позднее артистка завила, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы.

Ранее сообщалось, что Линдеманн считает песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского «Любимый город» своеобразным мостом между народами. Солист недавно исполнил её кавер-версию на русском языке. Оригинальную версию в советском фильме «Истребители» 1939 года исполняет актёр Марк Бернес.