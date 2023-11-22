Ургант опубликовал новый пост про горящий БТР ВС РФ: что ответил Прилепин Ургант опроверг причастность к видео с БТР в Telegram-канале «Вечерний Ургант»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Иван Ургант опроверг свою причастность к публикации видео с горящей техникой ВС РФ на Украине в фейковом Telegram-канале «Вечерний Ургант» и подчеркнул, что почти два года добивается его закрытия. Что ответил шоумену писатель Захар Прилепин, почему не принял объяснения?

В чем Прилепин обвинил Урганта

В ходе интервью 20 ноября телеведущая Ксения Собчак и Захар Прилепин затронули тему ротации культурной элиты России. Так, Собчак отметила, что в театрах не осталось художественных руководителей, которые бы критиковали СВО РФ на Украине, также своих мест лишились те, кто не высказывал резкую критику действий России. Она привела в пример Ивана Урганта.

«[Андрей] Могучий радикально не высказывался. Иван Ургант вообще черный квадратик запостил», — сказала она.

Прилепин с ней не согласился.

«Иван Ургант на своем ресурсе, который его ресурс, сколько бы он ни кривлялся, поместил отвратительнейший ролик», — сказал писатель.

Собчак возразила, что данный Telegram-канал не принадлежит Урганту. «Это не его, все уже разобрались, что это фейк», — отметила Собчак.

«Если это не его ресурс, он бы мог в ту же секунду сообщить, что это не [его] ресурс», — заключил Прилепин.

Речь идет о видеоролике, размещенном в марте 2022 года в Telegram-канале «Вечерний Ургант. Иван Ургант», который не имеет отношения ни к Первому каналу, ни к телеведущему. На видеозаписи лидер группы 5`nizza Сергей Бабкин исполняет песню «Я солдат» под кадры боевых действий на Украине. В частности, в ролике показана горящая техника ВС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин

Что ответил Ургант Прилепину

Теперь же телеведущий в своем Telegram-канале ответил всем, кто обвинял его в публикации того видеоролика.

«С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу „Вечерний Ургант“ никогда не было Тelegram-канала. Это — канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили. И после публикации поста с горящим БТР в службу поддержки Тelegram была отправлена просьба закрыть канал за распространение ложной информации от имени программы (скриншот с наслаждением прилагаю следующим постом). Администрация Тelegram пост удалила, а канал оставила жить и здравствовать — можете проверить, он и сейчас на месте. Кем и зачем он создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну», — написал телеведущий.

По словам Урганта, свой первый пост в Telegram после начала СВО он написал только 5 мая 2022 года, уже вернувшись в Россию, и в нем сообщил, что «ничего не публиковал».

Следующей публикацией Ургант разместил скриншот переписки с сотрудниками техподдержки мессенджера, в котором представитель Первого канала просит удалить фейковую страницу шоу.

Как Прилепин ответил Урганту

Прилепин в своем Telegram-канале отреагировал на заявление Урганта о фейковом канале.

«Иван Ургант написал (косвенно отвечая на мои слова в интервью Собчак) целый пост о том, что он не публиковал в начале СВО омерзительный клип о российской армии. Что это не его Тelegram-канал был. (Не публиковал, а только срочно выехал из России в Израиль, поместив черную аватарку в тех соцсетях, что точно были его. О чем в своем посте он, впрочем, не упомянул). Иван, если это действительно так: мои извинения», — написал Прилепин.

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Однако, по словам Прилепина, «дело вовсе не в клипе».

«Дело в том, что начиная с 2014 года Ваша программа стала местом сбора той (именно той и последовательно той) публики, что категорически не принимала возвращения Крыма, „русской весны“ и „донбасского сопротивления“», — написал Прилепин.

По словам писателя, в программе «Вечерний Ургант» с 2014 года вещал «коллективный «антошадолин» (кинокритик Антон Долин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. — NEWS.ru). Заочно обращаясь к Урганту, Прилепин отметил, что после начала СВО «все основные ваши эксперты и любимые гости — хором, скопом, стадом свалили из России». На передачу к Урганту, считает Прилепин, попадали только определенные спикеры — те, кто не станет высказываться в поддержку Донбасса и российских властей.

«Так что не слишком настойчивые претензии мои к Вам, в сущности, не с клипом связаны — а вот с тем, что, занимая мощнейшие позиции на российском телевидении, Вы так или иначе готовили „Верхний Ларс“. Вот все это позорище готовили Вы, ну и Ваши любимые эксперты — не то чтоб нарочно Вы это делали, скорей, невольно. Просто потому, что у вас всех в головах все было уложено так, а не иначе. И это печально, конечно. Вы занимали и занимаете последовательно антикрымскую, антидонбасскую позицию; и уж точно вы против СВО. И это не грех, это не стыдно. Стыдно делать вид, что это незаметно. Это у Вас торчит, Иван», — высказал мнение Захар Прилепин.

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