https://static.news.ru/photo/e4b1a22c-412c-11ea-a62f-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Россияне назвали телеведущего Ивана Урганта знаменитостью, которой доверяют больше всего. Соцопрос среди жителей средних и больших городов провёл исследовательских холдинг «Ромир».

Ургант обошёл оказавшихся в тройке лидеров актёра Константина Хабенского и телеведущего Дмитрия Нагиева. В первую двадцатку рейтинга попали кинорежиссёры Никита Михалков и Фёдор Бондарчук, журналисты Леонид Парфёнов и Борис Корчевников, рэпер Баста и юморист Гарик Харламов.

«Ромир» провёл исследование в декабре 2019 года — до скандала с рождественским выпуском «Вечернего Урганта», после которого православные активисты призвали лишить телеведущего гражданства, а федеральный депутат Николай Земцов потребовал возбудить уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, активисты религиозного движения «Сорок сороков» посчитали, что телеведущий и приглашённые гости глумились над христианскими традициями. Их возмутила демонстрация коллажа, пародирующего икону «Рождество Христово», выступление певца Джизуса, а также сравнение Иисуса Христа с поросёнком, которое позволил себе французский актёр Жерар Депардье.