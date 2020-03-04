Телеведущий Иван Ургант одобрительно высказался о том, что Россию на конкурсе «Евровидение» будет представлять группа Little Big.
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Сколько можно работать по схеме Билан — Лазарев — Билан — Лазарев? — сказал соведущий Дмитрий Хрусталёв.
Шоумен также продемонстрировал портрет фронтмена Little Big Ильи Прусикина с обнажённым татуированным торсом.
Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной, — сказал он, намекая на победное выступление Димы Билана в 2006 году.
Илья Прусикин несколько раз был гостем «Вечернего Урганта». В шоу не единожды появлялись пародии на хит Little Big Skibidi.
Little Big — петербургская рейв-группа. Впервые музыканты заявили о себе 1 апреля 2013 года, выпустив шутливый клип Every Day I’m Drinking на YouTube. После этого их стали приглашать на большую сцену.
В 2020 году Евровидение пройдёт в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право принимать конкурс после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве.
Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская уверена: Little Big войдёт в тройку победителей Евровидения. Российский коллектив слушают по всему миру, они поедут выступать на пике своей популярности, отметила она.
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