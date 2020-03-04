https://static.news.ru/photo/24a13496-5df8-11ea-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: urgantcom/instagram

Телеведущий Иван Ургант одобрительно высказался о том, что Россию на конкурсе «Евровидение» будет представлять группа Little Big.

Как сообщает «Газета.ру», в шоу «Вечерний Ургант» он отметил, что это вносит разнообразие в список участников.

Сколько можно работать по схеме Билан — Лазарев — Билан — Лазарев? — сказал соведущий Дмитрий Хрусталёв.

Шоумен также продемонстрировал портрет фронтмена Little Big Ильи Прусикина с обнажённым татуированным торсом.

Вот это достойный наконец-то человек. Сколько можно вылезать из рояля с балериной, — сказал он, намекая на победное выступление Димы Билана в 2006 году.

Илья Прусикин несколько раз был гостем «Вечернего Урганта». В шоу не единожды появлялись пародии на хит Little Big Skibidi.

Little Big — петербургская рейв-группа. Впервые музыканты заявили о себе 1 апреля 2013 года, выпустив шутливый клип Every Day I’m Drinking на YouTube. После этого их стали приглашать на большую сцену.

В 2020 году Евровидение пройдёт в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право принимать конкурс после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская уверена: Little Big войдёт в тройку победителей Евровидения. Российский коллектив слушают по всему миру, они поедут выступать на пике своей популярности, отметила она.