Ургант впервые за долгое время прервал молчание в соцсетях Ургант впервые за долгое время опубликовал фото с женой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Иван Ургант и его жена Наталья

Телеведущий Иван Ургант посвятил трогательный пост своей жене Наталье. Фотографии с супругой шоумен опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На снимке Ургант и Наталья идут вдоль побережья на закате. Мужчина крепко держит жену за руку, а она широко улыбается. Публикацию артист сопроводил лаконичным трогательным текстом.

Главное событие моей жизни. С днём рождения, моя! Ваня У. 7-й А класс, — подписал фото Ургант.

Наибольшее число лайков под постом набрал комментарий певицы Аллы Пугачёвой. Она оставила под публикацией эмодзи в виде чокающихся бокалов. Активно комментировать снимок также стали поклонники ведущего.

Ургант учился со своей женой в петербургской гимназии. У пары есть двое общих детей: Нина и Валерия. Также у Натальи есть сын Нико и дочь Эрика от предыдущего брака.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, чем сейчас занимается Ургант. По его словам, настроение у Урганта «не очень хорошее». Ширвиндт отметил, что раньше шоумен был в сфере телевидения и шоу-бизнеса «как рыба в воде», занял свое место в нише. Теперь же, как ответил ведущий, все изменилось. Причиной такого сценария, по мнению Ширвиндта, стали «глобальные комментаторы», которые «ему подсиропили».