Ургант может вернуться в Россию на заработки Урганту предложили стать ведущим фестиваля «Уральская ночь музыки»

Актер Иван Ургант / Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

Актер Иван Ургант может стать ведущим фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night), пишет «Интерфакс» со ссылкой на организатора мероприятия Евгения Горенбурга. Он уточнил, что артист может работать на фестивале не только как ведущий, но и как музыкант. Мероприятие запланировано на 24 июня.

Да, мы действительно сделали предложение Ивану Урганту. Он может приехать на фестиваль и в качестве ведущего, и в качестве музыканта со своим проектом «Гриша Ургант», — заявил Горенбург.

На фоне спецоперации России на Украине наиболее обсуждаемой персоной в сфере российского шоу-бизнеса стал ведущий Первого канала Иван Ургант. Он одним из первых осудил действия Вооружённых сил РФ, затем его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир, после этого телеведущий уехал из страны, а потом вернулся.

В пресс-службе Первого канала опровергли слухи о закрытии телешоу «Вечерний Ургант». Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что руководство Первого якобы решило закрыть передачу. До этого представители Первого канала назвали фейком информацию о возможном разрыве контракта с ведущим Иваном Ургантом.