Ургант метко и смешно высказался о захвате женского монастыря на Урале

https://static.news.ru/photo/cf863734-b0fb-11ea-8c2f-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант смешно и метко пошутил о захвате женского монастыря в Среднеуральске. Ведущий высмеял, что в тот момент вместе находились хоккеист и юморист.

Это первая новость, которая объединила «Матч ТВ», СТС и телеканал «Спас», — отметил Ургант в эфире своего «Вечернего Урганта» на Первом канале.

Захват женского монастыря на Урале — дело рук опального схиигумена Сергия. Последний был лишён права проповедовать после того, как не признал коронавирус, предал анафеме сторонников режима самоизоляции и призвал людей выходить на улицу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация в Среднеуральском женском монастыре является делом Русской православной церкви, заявил источник в администрации губернатора Свердловской области. По его словам, если говорить светским языком, произошёл не захват, а внутрицерковный спор.