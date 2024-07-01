Стало известно, на что «королева марафонов» тратила миллионы рублей «Светский хроник»: Блиновская наняла Урганта на мероприятие за 6,5 млн рублей

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская оплачивала услуги Ивана Урганта за 6,5 млн рублей, закупала айфоны на 7,4 млн и носила спортивный костюм за 716 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на список расходов, предоставленный «марафонщицей» в апелляционной жалобе. По данным паблика, все траты на путешествия, лечение в санатории и одежду Блиновская записывала в рабочие расходы своих подконтрольных фирм.

Как следует из списка расходов, она потратила 32 млн рублей на авиабилеты, 12,2 млн — на покупку массажного кресла и 1,5 млн — на кардиотренажер. Также в смете блогера числятся траты на сбор персональных данных (50 млн рублей), покупку стройматериалов (около 80 млн рублей) и оплата рекламы в СМИ (36 млн рублей).

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск мужа Блиновской Алексея. Мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса. Блиновский принимал участие в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. Предприниматель служил в штурмовом подразделении 5-й ОМСБр.

До этого юрист Илья Русяев предположил, что Блиновская могла потратить на адвокатов минимум 5 млн рублей. Он не исключил, что общие расходы на защиту, экспертизы и вероятные штрафы достигают 50 млн рублей. По его словам, кроме оплаты услуг адвокатов Блиновской придется нести расходы на привлечение экспертов, специалистов и консультантов для подготовки альтернативных экспертиз и исследований по делу. На подобные процедуры, как предположил Русяев, фигурантка может потратить еще от 2 млн рублей.