https://static.news.ru/photo/cf2c54e4-2708-11ea-b976-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шуфутинский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, после того как начал встречаться с хореографом Светланой Уразовой. Она поддержала исполнителя после смерти супруги.

По словам хореографа, Шуфутинский справился с лишним весом благодаря правильному питанию и занятиям спортом.

Михаил Захарович уже давно скинул 30 кило. Сейчас он продолжает диету и уменьшает свой вес. Правда, уже не в таких больших объёмах худеет, а постепенно. В общем, всеми силами поддерживает физическую форму, ведь лишний вес влияет не только на внешний вид, но и на здоровье, — цитирует Уразову StarHit.

Также женщина помогает исполнителю «Третьего сентября» в подборе одежды. Она отмечает, что паре не приходится обращаться к помощи профессиональных стилистов.

Ранее Шуфутинский рассказал об одиночестве в день третьего сентября. Певец подчеркнул, что он желает находиться вместе со своими фанатами, сообщал NEWS.ru.