https://static.news.ru/photo/e731968e-2178-11ea-969d-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Участники «Уральских пельменей» высказались об уходе из команды самой яркой и известной участницы Юлии Михалковой. По их словам, девушку больше интересовало не шоу, а её внешность.

Лично у меня сложилось впечатление, что у каждой из девочек в шоу свои цели. Ксюша умеет быть смешной, и ей это нравится. А у Юлии, как мне кажется, наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность. Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят, — заявил в интервью «КП-УРАЛ» новенький участник команды Роман Постовалов.

Кроме того, юмористы весьма нелестно охарактеризовали её присутствие на пресс-конференции Дмитрия Медведева. По их словам, экс-участница спросила о какой-то «ерунде».

Сейчас в коллективе «Уральских пельменей» осталось всего две девушки — Ксения Корнева и Илана Юрьева. Как заметили юмористы, им не приходится конкурировать друг с другом. Среди них всегда выбирают ту, которая лучше вживается в конкретную роль.

Ранее Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из шоу «Уральские пельмени». Она опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что теперь участвует в съёмках детского КВН. Девушка отметила, что для неё счастье поддерживать юных юмористов со всей страны перед их выходом на сцену, писал NEWS.ru.