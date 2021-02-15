«Уральские пельмени» отсудили у экс-директора 400 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/445ab438-6f95-11eb-b747-96000091f725_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: netievskiy_official/instagam.com

Арбитражный суд Москвы взыскал 400 тысяч рублей по иску «Уральских пельменей» с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), подконтрольной бывшему продюсеру шоу Сергею Нетиевскому. Ему также запретили использовать товарный знак «Уральские пельмени».

Суды за интеллектуальную собственность между Сергеем Нетиевским и «Уральскими пельменями» длятся уже несколько лет, никто не идёт на уступки, а сам Нетиевский уверен, что коллектив стал марионеткой в руках нового директора.

Отмечается, что товарный знак «Уральские пельмени» был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского — First Hand Media. В 2017 году она передала исключительные права на бренд «Уральским пельменям». Однако в 2017–2018 годах ответчик показал в телеэфире 40 программ, в которых незаконно использовался принадлежащий истцу товарный знак. Истец запросил 200 миллионов рублей — по 5 млн рублей за каждый случай нарушения.

Нетиевский и его юристы считают, что имели на это право, поскольку спорные программы были созданы с 2012 по 2015 год, то есть ещё до получения истцом прав на товарный знак. Это были съёмки концертов, и тогда «Уральские пельмени» были просто названием команды, а не товарным знаком.

Там не могло быть написано «Парни из Баку», — цитирует Нетиевского РИА Новости.

По мнению нового директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова, Нетиевский украл огромную сумму денег, которая принадлежала всем учредителям. Сам создатель проекта настаивает на том, что он невиновен. В ответ Нетиевский требует гонорары за старые выпуски шоу, выходящие на телевидении, писал NEWS.ru.