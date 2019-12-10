Участники коллектива «Уральские пельмени» пришли к согласию с «Идея Фикс Медиа» и больше не имеют претензий к ней. Однако с самим Сергеем Нетиевским к согласию прийти пока не удалось.
Его партнёры признали все наши права, нашу позицию. Мы планируем обсудить с ними сотрудничество, споры между нами полностью прекращены. Взаимных претензий нет, — цитирует KP.RU директора коллектива Евгения Орлова.
Как ранее писал NEWS.ru, Нетиевский рассказал, почему шоу покинули главные звёзды. Причиной, по его словам, стал кризис и непрекращающиеся ссоры.