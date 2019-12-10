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Адвокат Тимур Маршани, комментируя обвинения семьи Жанны Фриске в том, что телеведущий Дмитрий Шепелев украл деньги певицы, объяснил, почему это нельзя называть растратой или воровством. По его словам, они не могут обвинять мужчину, так как нужно доказать нарушение закона.

Он считает, что родственники исполнительницы не учитывают того, что Шепелев мог снимать деньги на лечение своей возлюбленной. Кроме того, журналист мог тратить деньги, которые были нажиты в период их совместной...