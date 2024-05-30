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Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский (справа)
Ряд украинских СМИ сообщили, что в сериале «Моя прекрасная няня», где сыграла покойная актриса Анастасия Заворотнюк, высмеивался образ украинки. По мнению украинских журналистов портала NV.UA, актриса исполнила роль малообразованной провинциалки из Мариуполя, которая говорила с сильным акцентом и пыталась влюбить в себя богатого московского продюсера. Издание «Обозреватель» также припомнило актрисе гастроли в Крыму и дружбу с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным СМИ, Заворотнюк участвовала в украинском шоу «Вечерний Киев» в 2013 году, а также снимались в российско-украинской комедии Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время». Украинские журналисты назвали образ Заворотнюк в «Моей прекрасной няне» унизительным для всей Украины.
Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что сгубившая Завортнюк глиобластома практически не поддается лечению. Он пояснил, что, если опухоль большая и продолжает прогрессировать после лечения, шансы на выздоровление минимальные.
Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг, фигурист Петр Чернышев. О смерти актрисы стало известно сегодня, 30 мая. Она ушла из жизни в возрасте 53 лет.