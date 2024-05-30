Ряд украинских СМИ сообщили, что в сериале «Моя прекрасная няня», где сыграла покойная актриса Анастасия Заворотнюк, высмеивался образ украинки. По мнению украинских журналистов портала NV.UA, актриса исполнила роль малообразованной провинциалки из Мариуполя, которая говорила с сильным акцентом и пыталась влюбить в себя богатого московского продюсера. Издание «Обозреватель» также припомнило актрисе гастроли в Крыму и дружбу с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, Заворотнюк участвовала в украинском шоу «Вечерний Киев» в 2013 году, а также снимались в российско-украинской комедии Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время». Украинские журналисты назвали образ Заворотнюк в «Моей прекрасной няне» унизительным для всей Украины.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что сгубившая Завортнюк глиобластома практически не поддается лечению. Он пояснил, что, если опухоль большая и продолжает прогрессировать после лечения, шансы на выздоровление минимальные. 

Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг, фигурист Петр Чернышев. О смерти актрисы стало известно сегодня, 30 мая. Она ушла из жизни в возрасте 53 лет.

Анастасия Заворотнюк, 2003 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2003 год

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год

Анастасия Заворотнюк, 2005 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2005 год

Анастасия Заворотнюк, 2005 год

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2005 год

Анастасия Заворотнюк, 2007 год

Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2007 год

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год

Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год

Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год

Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres

Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год

Анастасия Заворотнюк, 2018 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, 2018 год

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ