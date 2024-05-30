«Унижала украинцев»: украинские СМИ отреагировали на смерть Заворотнюк Украинские СМИ назвали унизительным образ Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский (справа)

Ряд украинских СМИ сообщили, что в сериале «Моя прекрасная няня», где сыграла покойная актриса Анастасия Заворотнюк, высмеивался образ украинки. По мнению украинских журналистов портала NV.UA, актриса исполнила роль малообразованной провинциалки из Мариуполя, которая говорила с сильным акцентом и пыталась влюбить в себя богатого московского продюсера. Издание «Обозреватель» также припомнило актрисе гастроли в Крыму и дружбу с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, Заворотнюк участвовала в украинском шоу «Вечерний Киев» в 2013 году, а также снимались в российско-украинской комедии Сарика Андреасяна «Служебный роман. Наше время». Украинские журналисты назвали образ Заворотнюк в «Моей прекрасной няне» унизительным для всей Украины.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что сгубившая Завортнюк глиобластома практически не поддается лечению. Он пояснил, что, если опухоль большая и продолжает прогрессировать после лечения, шансы на выздоровление минимальные.



Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг, фигурист Петр Чернышев. О смерти актрисы стало известно сегодня, 30 мая. Она ушла из жизни в возрасте 53 лет.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год