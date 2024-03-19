«Умылся - уже хорошо»: невеста Маколея Калкина рассказала о причудах актера Актриса Бренда Сонг: Маколей Калкин не уделяет время уходу за лицом

43-летний американский актер Маколей Калкин не склонен уделять много внимания уходу за собой, рассказала его невеста — актриса и модель Бренда Сонг. 35-летняя знаменитость призналась, что старается привить другу полезные привычки, передает таблоид People.

Если он умыл лицо водой на ночь, я уже счастлива, — пошутила девушка.

Маколей на вопрос о том, сколько времени он уделяет уходу за собой ответил «когда Бренда мажет мне лицо кремом, уделяю». Девушка в отличии от жениха очень следит за собой.

Он из этих парней, которые говорят «Я никогда такого не делал. И не собираюсь», — поделилась Бренда.

В то же время, по ее словам, Маколей стал тем мужчиной, который дает ей чувство уверенности, даже когда она дома без макияжа. Девушка призналась, что счастлива лежать и смотреть вместе глупые передачи по телевизору, и добавила, что чувствует себя красивой рядом с избранником.

Ранее 43-летний актер из культового фильма «Один дома» Маколей Калкин появился на красной дорожке в Лос-Анджелесе со своей подругой — 35-летней коллегой по цеху Брендой Сонг. Пара, которая крайне редко появляется вместе, предстала перед публикой на презентации косметического бренда 15 марта.