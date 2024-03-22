«Умолчу»: SHAMAN высказался по поводу слухов о конфликте с Агутиным «Mash на Мойке»: слухи о конфликте SHAMAN с Агутиным получили опровержение

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SHAMAN (Ярослав Дронов)

Представитель артиста SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал слухи о конфликте исполнителя с певцом Леонидом Агутиным, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Речь идет о сообщениях СМИ по поводу личной неприязни между музыкантами, из-за которой старший коллега не вышел с ним на одну сцену во время съемок «Песни года». Представитель SHAMAN объяснил каналу, что в тот день Агутин лежал в больнице и не принимал участие ни в каких съемках.

Если взять все и рaсскaзaть, будет, нaверное, скучновaто, поэтому о кaких-то детaлях я, пожaлуй, умолчу, — подытожил его слова сам Ярослав Дронов.

SHAMAN на вопрос журналиста о включении песен из его репертуара в школьную программу отметил, что ответить на это могут только учащиеся, поскольку именно им придется жить с его музыкой.

Ранее Дронов утверждал, что считает свою композицию «Я русский» честной и искренней. По его мнению, она достойна изучения в школах, так как стала достоянием России.

На днях певица Лолита Милявская рассказала, что SHAMAN потратил денежный приз от артистки Аллы Пугачевой на оплату обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных. Молодой певец не победил на шоу «Фактор А», но Примадонна высоко оценила его способности. Лолита также добавила, что именно она придумала ему псевдоним SHAMAN и начала так называть.