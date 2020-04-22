Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

https://static.news.ru/photo/75cfd692-8526-11ea-a0cb-fa163e074e61_660.jpg "Ласковый май" Фото: Evguenii Matveev/ Russian Look/Global Look Press

Умерла российская и советская поэтесса Алла Гольцева, работавшая с большим количеством известных певцов. В частности, она написала более 50 песен для «Ласкового мая».

О смерти поэтессы сообщил продюсер Андрей Разин. Он добавил, что песни Гольцевой стали хитами, их любит публика. Именно Гольцева написала текст песни «Детство» для Юрия Шатунова. Классикой стали и её сказки, которые Гольцева писала для детей разных возрастов.

В память о поэтессе Разин опубликовал архивное фото с ней, сделанное в 1989 году. Вместе продюсер и поэтесса записывают песню «Дядя Миша».

«Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним», — подписал фото Разин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что плохо относится к употреблению наркотиков, алкоголя и курению. Он запрещал участникам группы курить, исключение составлял только Юрий Шатунов.