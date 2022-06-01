Умерла победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

Фото: vk.com/club_elena_yasevich_official

Елена Ясевич, победительница 12-го сезона «Битвы экстрасенсов», умерла в Санкт-Петербурге. О смерти победительницы шоу сообщил участник проекта Никита Турчин, сообщает РЕН ТВ.

Елена Ясевич умерла в больнице после продолжительной болезни. Диагноз участницы шоу не сообщается. Известно, что Ясевич окончила университет имени Бонч-Бруевича и жила в Петербурге.

Она одержала победу в 12-м сезоне битвы экстрасенсов и после этого пропала из поля зрения публики.

В августе прошлого года известный экстрасенс, шаман, участник телешоу Дардо Кусто был найден мёртвым в Москве. Предполагалось, что он свёл счёты с жизнью.

Ранее сообщалось о смерти финалистки седьмого сезона проекта «Битва экстрасенсов» на ТНТ Дили Абдрашитовой. Она последний год сильно болела. В 2019 году она похоронила мужа, мага Арсуна, после чего на фоне стресса у женщины отказали ноги.