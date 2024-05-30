Умерла Анастасия Заворотнюк: фото актрисы

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Ночью 30 мая на 54-м году жизни скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно. Смерть актрисы подтвердили ее директор Станислав Христов и дочь Анна Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани, закончила Школу-студию МХАТ и в 1993 году стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова, где за 10 лет сыграла в 29 спектаклях, среди них — «Миф о Дон Жуане» и «Обыкновенная история». Озвучивала Кристофера Робина в русском дубляже диснеевского мультсериала о Винни-Пухе, широкую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня», где она сыграла роль няни Вики.

С середины августа 2019 года Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках. 14 мая 2020 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга. У актрисы остались трое детей — Анна и Майкл, рожденные в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, и Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ