Умер звезда КВН Сивохо: чем известен шоумен, как связан с Зеленским Бывший игрок КВН Сергей Сивохо скончался в больнице в Германии

Фото: Соцсети

Сергей Сивохо

Украинский шоумен и экс-участник КВН Сергей Сивохо скончался в возрасте 54 лет в больнице в Германии. Что известно о жизни и смерти артиста, как он связан с президентом Украины Владимиром Зеленским?

Что известно о смерти и последних днях жизни Сергея Сивохо

Член Общественной палаты РФ Анна Рявкина вечером 16 октября сообщила о смерти Сергея Сивохо, однако позднее уточнила, что получила новую информацию, согласно которой артист жив, но находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Поступает противоречивая информация. По одной версии, Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой — жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы», — отметила она.

17 октября около 02:00 Рявкина пояснила, что врачи намерены отключить Сивохо от системы поддержки жизни.

«Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались», — объяснила Анна Рявкина.

Позднее представители Сергея Сивохо сообщили, что артист скончался утром в одной из больниц Германии. Информацию о кончине подтвердили и его друзья.

«Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 05:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, великолепный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сережа», — сообщила его подруга Светлана Бердецкая.

Сергей Сивохо с детства страдал астмой, а в 2017 году у него диагностировали язву. Тогда артист пережил сложную операцию, во время которой потерял много крови.

Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский Фото: Соцсети Сергей Сивохо и Владимир Зеленский

Чем известен Сергей Сивохо

Сергей Сивохо в период учебы в Институте предпринимательства в Донецке начал играть в КВН. В 1993 году команды донецкого и екатеринбургского вузов объединились и взяли название «Дрим Тим», впоследствии получив известность за счет пародий на звезд шоу-бизнеса. На сцене «Клуба веселых и находчивых» артист чаще всего изображал певцов, среди которых были Сергей Крылов, Сергей Челобанов, Владимир Пресняков, Луи Армстронг и многие другие.

В составе «Дрим Тим» Сивохо четыре раза выходил в Высшую лигу, позже играл за «Сборную СНГ» и «Сборную ХХ века». В итоге получил должность куратора «Интер-лиги» КВН. Также он был капитаном команды, игравшей в украинской версии программы «Что? Где? Когда?». В 2011 году выступил как продюсер проекта «Большая разница», входил в состав жюри шоу «Лига смеха».

Юморист пробовал себя и в роли актера. Его фильмография насчитывает 15 кинопроектов. В частности, он сыграл роль Сергея Анатольевича в сериале «33 квадратных метра», полковника Заславского в картине «Богдан Зиновий Хмельницкий» и бабушку Глафиру в «Счастливы вместе».

Сергей Сивохо также известен телезрителю как ведущий программ «БИС», «Скрытая камера», «Раз в неделю», «Моя хата с краю», «Шоу долгоносиков», «Вырванный из толпы» и «Как стать звездой».

Как Сергей Сивохо связан с Владимиром Зеленским

В 2019-м году Сергей Сивохо стал креативным продюсером ООО «Квартал-95», когда студию покинул ее основатель Владимир Зеленский.

Сивохо углубился в политику. Он выдвигал свою кандидатуру в народные депутаты на выборах в Верховную раду 2019 года от партии «Слуга народа». Тогда Сивохо проиграл, но получил кресло советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В марте 2020 года Сивохо попытался представить план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако его выступление сорвали. Позднее его уволили с должности.

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