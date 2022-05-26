Умер звезда фильмов «Славные парни» и «Ганнибал» Умер голливудский актер Рэй Лиотта

Американский актёр кино Рэй Лиотта / Фото Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голливудский актёр Рэй Лиотта ушел из жизни в возрасте 67 лет, сообщает Deadline. Артист запомнился зрителям благодаря ролям гангстера в «Славных парнях» Мартина Скорсезе, босса мафии в «Револьвере» Гая Ричи и чиновника в «Ганнибале» Ридли Скотта. Поклонники компьютерных игр знакомы с голосом Лиотты по GTA Vice City, он озвучил Томми Версетти. Лиотта скончался во сне, причина смерти не уточняется.

По данным издания, смерть настигла артиста в Доминиканской Республике, где проходили съемки фильма «Опасные воды» с его участием. В 2020 году он получил премию «Независимый дух» за роль в драме «Брачная история» Ноа Баумбаха.

Лиотта был помолвлен с Джейси Ниттолло. У него есть дочь Карсен от первого брака с актрисой Мишель Грэйс.

Ранее ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя скончался на 23-м году жизни. По словам его друга Даниила Кудрявцева, Соя умер в результате отравления бытовым газом. Артист дебютировал на сцене в мае 2019 года: он исполнил партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро». Соя также танцевал сольную партию в «Щелкунчике».