Умер заслуженный артист России Леопольд Гершкович На 89-м году жизни умер дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович

Фото: vk.com/det_muz_teatr_sats

Леопольд Гершкович

Умер заслуженный артист России, дирижер и хормейстер Леопольд Гершкович, сообщили в Детском музыкальном театре имени Н. И. Сац. Ему было 88 лет. В театре он прослужил более полувека.

С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженного артиста России, заслуженного деятеля искусств России Леопольда Абрамовича Гершковича, одного из корифеев российского музыкального театра для детей, стоявшего у истоков становления и развития нашего Детского музыкального театра, — говорится в сообщении.

Представители театра отметили, что музыкальный дар уникального музыканта всегда вызывал особое восхищение со стороны оркестра, оперы, балета и хора. Он позволял прощать резкие моменты в дирижировании, пылкость проявлений, непримиримое стремление к совершенству и скрупулезность. А принципиальность артиста и его готовность биться до последнего за точность интонации и понимание образа героя убеждали каждого.

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