Умер сценарист фильма «Китайский квартал» Умер сценарист фильма «Китайский квартал» Роберт Таун

Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Таун

В своем доме в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни 1 июля умер оскароносный сценарист Роберт Таун, пишет Variety со ссылкой на его биографа. Свою карьеру он начал в 1960-х годах.

Его самыми известными фильмами стали киноленты «Последний наряд» (The Last Detail, 1973), «Шампунь» (Shampoo, 1975) и «Китайский квартал» (Chinatown, 1974), за который он получил премию «Оскар». Роберт Таун также выступал соавтором сценариев к блокбастерам «Миссия: невыполнима» (Mission: Impossible, 1996) и «Миссия: невыполнима 2» (Mission: Impossible II, 2000).

Сценарист до последних дней сотрудничал с режиссером Дэвидом Финчером. Они готовили приквел — сериал «Китайский квартал» для Netflix. В нем они хотели рассказать о Джейке Гиттесе, персонаже Джека Николсона. За месяц до смерти Роберт Таун сообщил, что все эпизоды проекта уже написаны. Сериал должен был рассказать о том, как Гиттес превратился в «циничного до неприличия» частного детектива.

В июне 2014 года Таун получил почетную степень доктора изящных искусств от Американского института кино. У него остались две дочери: Кэтрин от брака с Джули Пейн и Кьяра от второго брака с Луизой Гауле.

В конце июня стало известно о смерти актера Дональда Сазерленда. За свою жизнь он снялся в более чем 150 картинах, среди которых «Лучшее предложение», «Скотный двор», «Гордость и предубеждение», «Обычные люди» и «Аэропорт Кеннеди». Его последним проектам стали «Голодные игры».