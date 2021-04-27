Умер исполнитель роли Абдуллы в «Белом солнце пустыни»

https://static.news.ru/photo/5ddc664c-a742-11eb-8abb-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Умер знаменитый грузинский актёр театра и кино Кахи Кавсадзе. Ему было 85 лет. Зрителям он запомнился по роли Абдуллы в ленте Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1970). Накануне его госпитализировали с двусторонней пневмонией, передаёт телеканал «Рустави-2».

Кавсадзе также переболел COVID-19 в ноябре 2020-го, а в декабре его брат Имери Кавсадзе рассказал журналистам, что артист выздоровел и хорошо себя чувствует. В феврале 2021-го стало известно о госпитализации звезды в Тбилиси с двусторонней пневмонией. Его состояние медики оценили как стабильно тяжёлое.

На счету Кавсадзе свыше 80 картин и театральных постановок. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы разошлись на цитаты. Именно роль бандита из «Белого солнца пустыни» стала визитной карточкой в кинокарьере актёра.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Людмила Сичкарёва умерла в Смоленске в возрасте 83 лет. Об этом говорится в публикации на странице Смоленского государственного драматического театра имени А. C. Грибоедова в соцсети «ВКонтакте». Сичкарёва служила в Смоленском государственном драматическом театре более 30 лет. В 2006 году ей было присвоено звание народной артистки России.