Умер голливудский актёр, озвучивший попугая Яго в «Аладдине»

Американский стендап-комик, актёр кино и озвучивания Гилберт Готтфрид скончался на 68-м году жизни. Он известен по всему миру за голос попугая Яго в знаменитых мультфильмах Disney про Аладдина. О смерти артиста сообщила его семья в Twitter. Они призвали поклонников «продолжать смеяться в его честь».

Помимо того, что Гилберт был самым узнаваемым голосом в комедиях, он также был чудесным мужем, братом, другом, а также отцом для двух своих детей, — поделились родные и близкие Готтфрида.

Телеканал NBC сообщил, что актёр долгое время боролся с миотонической дистрофией второго типа (мышечная дистрофия). Возникшая на этом фоне желудочковая тахикардия, по данным журналистов, привела к смерти голливудской звезды.

Кинорежиссер Николай Лебедев ранее сообщил о смерти популярной советской и российской актрисы Александры Яковлевой. По его словам, актриса уже давно тяжело болела. Он выразил свои соболезнования родным и близким артистки. Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.