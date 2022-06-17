Умер андеграундный рэпер Саша Скул

Фото: САША СКУЛ/Социальные сети

Саша Скул (Александр Ткач)

В Москве обнаружили мертвым андеграундного рэпера Сашу Скула (Александра Ткача), говорится в сообществе певца во «ВКонтакте». Информацию о гибели артиста подтвердила его сестра.

Саша умер... — говорится в посте.

Члены семьи рассказали, что 33-летнего артиста обнаружил друг утром 17 июня: молодые люди вместе находились в квартире. Парень вызвал на место скорую и полицию, врачи констатировали смерть.

Пользователь с ником Виталий Кобылинский в комментариях представился другом, сопровождавшим тело Скула в морг. По его словам, рэпер захлебнулся во сне собственной рвотой. Подтверждения информации со стороны медиков и семьи нет.

По словам сестры Скула, его родители уже вылетели в Москву. Она добавила, что на 18 июня назначено вскрытие.

Известно, что в 2019 году рэпер перенес лимфому. Он боролся с болезнью с июня по октябрь, подписчики собирали ему средства на лечение, а несколько коллег по цеху организовали концерт в поддержку Скула. В октябре 2019 года рэпер объявил об окончании лечения и выздоровлении.

Ранее стало известно о смерти американского рэпера Lil Keed. Молодому человеку было 24 года.