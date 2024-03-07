Умер актер из фильма «Сыновья уходят в бой» Умер актер из фильма «Сыновья уходят в бой» Чемезов

Фото: vk.com/zab.teatr

Николай Чемезов

На 79-м году жизни умер актер Николай Чемезов, сыгравший эпизодическую роль в фильме «Сыновья уходят в бой», сообщает пресс-служба Забайкальского краевого драматического театра. В учреждении назвали артиста ответственным, а его роли — яркими, интересными и запоминающимися.

На 79-м году ушел из жизни артист Николай Чемезов. <...> В нашей памяти, в памяти зрителей, в архивах театра останутся его работы и его имя, — говорится в публикации.

В 1969 году он окончил Свердловское театральное училище. Работал в Читинском драматическом театре, Казанском театре юного зрителя, Великолукском театре и Тульском ТЮЗе.

Действие фильма «Сыновья уходят в бой» происходит во время Великой Отечественной войны. Главными героями картины являются партизаны, которые сражаются с оккупантами на территории БССР.

Ранее стало известно о смерти российского кинооператора Михаила Суслова. Он умер на 85-м году жизни. Его наиболее известными работами являются сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон».

Накануне также ушел из жизни советский и литовский режиссер Римас Туминас. Ему было 72 года. Смерть наступила после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.