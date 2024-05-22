«Улыбнуло»: Бардаш высмеял обвинения СБУ и пообещал шокировать ее Бардаш: внимание СБУ мотивирует меня работать дальше, скоро мы ее шокируем

Фото: Пресс-служба Юрия Бардаша

Юрий Бардаш

Музыкант и продюсер Юрий Бардаш заявил NEWS.ru, что его «улыбнули» выдвинутые Службой безопасности Украины подозрения в призывах изменить конституционный строй страны. По его словам, внимание Киева к нему, а не к потерям на фронте, повальной мобилизации, а также «подкручиванию» президентом Владимиром Зеленским конституции «под себя» является риторическим вопросом.

Улыбнула фраза, что СБУ обвиняет меня в призывах к изменению конституционного строя. То бишь им нормально, что их президент нелегитимен и подкручивает конституцию под себя? Вопрос риторический. Но главная, конечно, для них проблема — не это все, не потери на фронте, не повальная мобилизация, а Юрий Бардаш, — заявил артист.

Он подчеркнул, что подобный интерес украинских спецслужб «только мотивирует работать больше». Бардаш пообещал продолжить искать в РФ новые таланты, а также «шокировать» СБУ талантами «крутых уже бывших украинцев».

Такое внимание меня только мотивирует работать больше. Значит, верным курсом иду, раз даже на Украине продолжают за каждым моим шагом следить. Я продолжу свое путешествие по России и новым регионам в поисках талантов. Скоро запустим проект «Звук моего региона — 2». Тогда СБУ вообще в шок придет от того, сколько здесь живет крутых, талантливых уже бывших украинцев, но зато настоящих русских. Но есть и ремарка: остается ли СБУ? Президента на Украине уже, как известно, нет, — подытожил Бардаш.

Ранее СБУ обвинила Бардаша в информационной кампании против Киева. Ему заочно предъявили подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности в оправдании действий России. Бардаш является основателем украинских групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов.