https://static.news.ru/photo/c3b00bd2-4ca7-11ea-bdda-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь певицы Любови Успенской впервые вышла на связь с подписчиками после скандала с матерью и отъезда в США. На своей странице в Instagram она поделилась недвусмысленной цитатой, в которой пользователи Сети увидели некий тайный смысл.

Свобода — это когда забываешь отчество у тирана, — написала Татьяна Плаксина.

Под постом девушки развернулась целая дискуссия. Подписчики разделились в своих мнениях. Кто-то встал на сторону знаменитой королевы шансона, посоветовал девушке «не выносить сор из избы». Другие же поддержали саму Татьяну в её стремлении начать самостоятельную жизнь вдали от властной матери.

Ранее во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности.

Сама Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей, писал NEWS.ru.