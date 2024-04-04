«Укусил от счастья»: киноэксперт о поступке Кологривого с официанткой Глава «Каропроката» Рязанцев сравнил Кологривого с Киркоровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Скандал вокруг укусившего официантку актера Никиты Кологривого мог быть результатом провокации, предположил в беседе с NEWS.ru президент кинопрокатной компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев. Он добавил, что знает Кологривого как нормального, адекватного человека и не намерен выяснять обстоятельства инцидента, которые к тому же, по его словам, до конца не ясны.

Мы же не знаем, как на самом деле все это реально происходило. Могла быть и провокация, нарочно построенная.<...> В советское время тоже подобное происходило, и мы знаем аналогичные истории (скандалы с известными персонами). Ничего такого совсем уж криминального не произошло. Может, он ее от счастья укусил. Может, она счастлива до сих пор, эта официантка. Это лучше, чем история Филиппа Киркорова, когда тот оскорбил журналистку в «розовой кофточке», в конце концов, — заключил Рязанцев.

Ранее Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве после того, как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.