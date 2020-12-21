Укупник рассказал, как Галкин потратил свой первый гонорар на «Бентли»

Аркадий Укупник рассказал, что свой первый гонорар Максим Галкин потратил на покупку «Бентли» за $130 тыс. Певец считает это не рациональной тратой денег в отличие от Никиты Преснякова.
Укупник высказался в эфире программы «Звёзды сошлись!» на
Аркадий Укупник ответил утвердительно, он отметил, что сейчас молодёжь более рационально распоряжается деньгами. Что до Никиты Преснякова, он великолепно поёт и снимается на телевидении, у него есть своя группа. При этом, отметил автор хита «Я на тебе никогда не женюсь», он не «золотой мальчик», хотя сам из узнаваемой семьи.
Он прошел такой путь, и я вижу результат. Человек понимает, что он говорит. Я заработал деньги и отложил на группу, потому что это его жизнь и его творчество, — аргументировал Укупник.
Главное, что отметил музыкант, в семье Никиты Преснякова нет споров между ним и женой, пара не стремится покупать золотые унитазы, шмотки, «Бентли» и прочее барахло.
Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил «Бентли» за 130 тысяч долларов, — рассказал певец.
Максим Галкин на сегодня является одним из самых известных артистов эстрады. Его концерты всегда собирают аншлаг, у мужа Пугачёвой огромная армия поклонников.
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