Шоу-бизнес

Укупник извинился перед Лещенко за слова про «заражение» Бабкиной

06:27, 12 апреля 2020 133
Аркадий Укупник (слева) Аркадий Укупник (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аркадий Укупник извинился перед Львом Лещенко за неосторожно сказанные слова о заражении Бабкиной. Композитор пояснил, что ему рассказали о визите певца на день рождения сестры Игоря Крутого.

И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул, — говорит Укупник на телеканале НТВ.

В итоге композитор попросил прощения у Лещенко и пояснил, что все «мы — жертвы этой паники».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский композитор и продюсер Аркадий Укупник вместе с певцом Львом Лещенко принял участие в съёмках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Эфир посвятили актрисе Валентине Толкуновой. Через несколько дней Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа (COVID-19). Позже диагноз подтвердился.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях