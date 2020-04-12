Укупник извинился перед Лещенко за слова про «заражение» Бабкиной

https://static.news.ru/photo/7b9e600a-7c6d-11ea-aade-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Укупник (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аркадий Укупник извинился перед Львом Лещенко за неосторожно сказанные слова о заражении Бабкиной. Композитор пояснил, что ему рассказали о визите певца на день рождения сестры Игоря Крутого.

И кто-то мне сказал, что он и у Бабкиной был. Где-то я это ляпнул, — говорит Укупник на телеканале НТВ .

В итоге композитор попросил прощения у Лещенко и пояснил, что все «мы — жертвы этой паники».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский композитор и продюсер Аркадий Укупник вместе с певцом Львом Лещенко принял участие в съёмках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Эфир посвятили актрисе Валентине Толкуновой. Через несколько дней Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа (COVID-19). Позже диагноз подтвердился.