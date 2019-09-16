https://static.news.ru/photo/204ec012-d864-11e9-b77e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Украинский портал связал болезнь популярной российской актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с её поездками в «аннексированный» Крым. На полуострове она играла в спектакле «Третий лишний», а также любила отдыхать в Ялте.

Украинский портал «Обозреватель» собрал высказывания Анастасии Заворотнюк о визитах в Крым и выпустил публикацию с провокационным заголовком: «Это карма?». Как сообщает «Царьград», в публикации приводятся лишь сообщения самой артистки, что она когда-то мечтала переехать жить в Ялту и как ей нравится бывать в Крыму на гастролях. Однако это не помешало украинским журналистам сделать многозначительный вывод о карме.

Как писал News.ru, актриса Заворотнюк впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.