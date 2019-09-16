Украинский портал связал болезнь популярной российской актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с её поездками в «аннексированный» Крым. На полуострове она играла в спектакле «Третий лишний», а также любила отдыхать в Ялте.
Украинский портал «Обозреватель»
Как писал News.ru, актриса Заворотнюк впала в глубокую кому после медикаментозной, в которую её погрузили врачи. Об ухудшении её здоровья стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.