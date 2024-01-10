Украинская звезда «Кухни» призналась в страхе перед Назаровым Украинская звезда сериала «Кухня» Кузнецова призналась в страхе перед Назаровым

Фото: АГН «Москва»

Дмитрий Назаров на съемках эпизода фильма «Кухня. Последняя битва»

Украинская актриса Екатерина Кузнецова заявила, что во время съемок сериала «Кухня» очень сильно боялась российского коллегу Дмитрия Назарова, поскольку он является «большим-большим» артистом. В интервью на YouTube-шоу «И грянул Грэм» артистка призналась, что до сих пор поддерживает общение с народным артистом РФ.

Когда мы работали вместе, я его очень сильно боялась, потому что для меня он был такой большой-большой артист. И каждый раз, когда я находилась с ним в кадре, то испытывала такое... немножко боязливо было. И я помню, как мне все артисты говорили, мол, скажи, что ты дочка футболиста, он же так любит «Спартак», скажи, скажи. Я говорю, ну как я приду и скажу, что у меня папа футболист, — рассказала Кузнецова.

По словам актрисы, она возобновила общение с Назаровым два года назад, когда началась специальная военная операция России на Украине. Кузнецова подчеркнула, что иногда переписывается с российским коллегой и его супругой, которые покинули РФ после критики СВО.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура организовала проверку в отношении Назарова после обращения общественных деятелей. В ведомство обратился активист движения «Отцы России» Андрей Загонников и попросил проверить высказывания актера о спецоперации.