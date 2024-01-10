Украинская актриса Екатерина Кузнецова заявила, что во время съемок сериала «Кухня» очень сильно боялась российского коллегу Дмитрия Назарова, поскольку он является «большим-большим» артистом. В интервью на YouTube-шоу «И грянул Грэм» артистка призналась, что до сих пор поддерживает общение с народным артистом РФ.
Когда мы работали вместе, я его очень сильно боялась, потому что для меня он был такой большой-большой артист. И каждый раз, когда я находилась с ним в кадре, то испытывала такое... немножко боязливо было. И я помню, как мне все артисты говорили, мол, скажи, что ты дочка футболиста, он же так любит «Спартак», скажи, скажи. Я говорю, ну как я приду и скажу, что у меня папа футболист, — рассказала Кузнецова.
По словам актрисы, она возобновила общение с Назаровым два года назад, когда началась специальная военная операция России на Украине. Кузнецова подчеркнула, что иногда переписывается с российским коллегой и его супругой, которые покинули РФ после критики СВО.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура организовала проверку в отношении Назарова после обращения общественных деятелей. В ведомство обратился активист движения «Отцы России» Андрей Загонников и попросил проверить высказывания актера о спецоперации.