https://static.news.ru/photo/2bc25366-5eea-11ea-8072-fa163e074e61_660.jpg Jerry Heil Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская певица Яна Шемаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, заявила, что её начали атаковывать хейтеры после того, как она поддержала российскую группу Little Big.

Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чём я? — написала артистка в своём Instagram.

Девушка раскритиковала СМИ, обвинившие её в поддержке «страны-агрессора». По её словам, это причиняет боль ей и её близким.

Как писал NEWS.ru, группа Little Big представит Россию в этом году на международном конкурсе «Евровидение». Пока неизвестно, с каким треком будет выступать коллектив. Телеведущий Иван Ургант одобрительно высказался насчёт выбора Little Big в качестве участника от нашей страны.