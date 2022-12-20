Украинец, нигериец и средний палец: кто представит Киев на Евровидении-2023 Что известно про дуэт Tvorchi — двух несостоявшихся фармацевтов, которые в четвертый раз попробуют взять главный приз песенного конкурса

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа Tvorchi во время национального отбора на Евровидение

Несмотря на сложную ситуацию в стране, Украина первой из государств — участников Евровидения-2023 выбрала своего представителя в международном песенном конкурсе. После прошлогодней победы именно Киев должен был принимать творческие делегации со всего мира на своей земле, но оргкомитет конкурса решил перенести Евровидение в более безопасную Великобританию. В итоге в Ливерпуль поедет электронный дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel. Что известно про дуэт украинца и нигерийца, как проходил национальный отбор в киевском метро и о чем споёт украино-африканская группа на родине знаменитых The Beatles — в материале NEWS.ru.

Что известно о группе Tvorchi

Группа Tvorchi появилась в 2018 году. По рассказам участников дуэта украинца Андрея Гуцуляка и нигерийца Джеффри Кенни (урожденный Джимо Аугустус Кехинде), они встретились на улице. Андрей подошел к Джеффри, чтобы проверить его уровень английского и поговорить. Знакомство переросло в сотрудничество, где Гуцуляк стал музыкальным продюсером, а Кенни — автором песен и вокалистом.

Андрей — из обычной украинской семьи. Его родители воспитывали двоих сыновей. Чтобы прокормить мальчиков, они зарабатывали деньги за пределами страны, пока дети жили с бабушкой и дедушкой. Джеффри, в отличие от коллеги по группе, родился в состоятельной семье военных. По словам певца, на родине у него всегда была охрана и личный водитель. Однако парень решил поехать учиться на Украину, чтобы попробовать вкус самостоятельной жизни.

В итоге оба оказались студентами Национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского в Тернополе, где они учились на фармацевтов. Но свела парней не медицина, а электронная музыка. Однажды молодые люди рассказали в соцсетях, как создавали первый совместный трек.

Как это было? Мы сидели на кухне, ели пасту и слушали музыку в приятной, непринужденной атмосфере. Именно в гармонии и тишине впервые написали общий трек. Поэтому уже сейчас, когда создаем музыку, мы никогда не ссоримся. Нам важно прислушиваться друг к другу и наблюдать, как каждый раз меняется наше творчество, — говорят певцы.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press Группа Tvorchi во время национального отбора на Евровидение

О чем песня Heart of Steel, с которой Украина выступит на Евровидении

За четыре года музыканты выпустили четыре альбома, но серьезной популярности не достигли. Они дважды пытались пройти национальный отбор на Евровидение, но тщетно. В 2020 году группа представляла песню Bonfire. Коллектив даже прошел в финал, но победить не смог.

Но в этом году удача оказалась на стороне парней. Во время национального отбора, который состоялся в бомбоубежище Киевского метрополитена, жюри отдало группе девять баллов, а зрители дали десять — максимальный балл. На Евровидении-2023 от Украины будет звучать песня Heart of Steel.

Группа Tvorchi вышла на сцену в сопровождении танцоров в противогазах, а на экранах в студии появлялись строчки стихов песни вроде «Не бойся говорить то, что ты думаешь».

Люди с железными сердцами, несокрушимые — те, кто даже в это страшное время, несмотря ни на что, творит будущее нашей страны. Об этом наша песня — Heart of Steel, — говорят певцы.

Хотя сам текст звучит менее пафосно:

Иногда нужно отпустить,

Иногда нужно отвести взгляд,

Иногда ты просто должен знать,

Когда поднимать средний палец вверх.

Несмотря на последние события на линии соприкосновения, Киев выражал готовность провести конкурс на Украине, но Европейский вещательный союз отказал в этом стране из соображений безопасности. Поэтому впервые за четверть века Евровидение примет Великобритания.

Большую часть конкурентов Tvorchi составляли артисты, исполнявшие лирические баллады со стихами о боевых действиях. Вероятной победительницей национального финала букмекеры считали Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) с песней When God Shut the Door («Когда Бог хлопнул дверью»), которую певица исполняла на английском и украинском языках. Но танцевальный трек Tvorchi голосовавшим понравился больше.

Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Участник группы Tvorchi Андрей Гуцуляк выступает во время финала национального отбора на конкурс песни «Евровидение»

Не обошлось во время голосования и без упоминания России. Артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, нелицеприятно и в нецензурной форме высказался о действиях президента РФ Владимира Путина. Данилко тоже пробовал пройти национальный отбор с песней «Есть предложение», но победить не смог.

За 20 лет, что Украина участвует в Евровидении, она побеждала трижды. В 2004 году лучшей стала певица Руслана с песней Wild Dances, в 2016-м конкурс выиграла Джамала с песней «1944», а год назад хип-хоп-группа Kalush заняла первое место с песней Stefania.