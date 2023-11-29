«Украинцы украли у меня радиостанцию»: Киселев о работе в зоне СВО Киселев заявил, что украинцы завладели его радиостанцией в Херсоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев сообщил о том, что украинцы завладели радиостанциями, открытыми его компанией на присоединенных российских территориях. За сценой церемонии премии «Золотой граммофон» он также пожаловался, что артисты, с которыми сотрудничают его структуры, активно дают концерты в «горячих точках» и при этом их никто не защищает.

Мы ездим с концертами [в зону СВО], даже в Херсоне умудрились побывать. Более того, если говорить о «Русском радио», то украинцы украли у нас радиостанции, которые мы открыли там, — рассказал медиаменеджер.

Киселев также отметил, что «все жизни важны» и артистов, которые отправляются выступать в «горячие точки», следует охранять. Однако никаких инициатив подобного толка со стороны российских силовиков не наблюдается, посетовал руководитель «РМГ»

Когда ездят простые артисты, никто не помогает. Более того, во многом Минобороны еще и препятствия ставит, потому что мы [своими поездками] дискредитируем их нежелание это делать, — указал он.

Также в ходе общения с прессой Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. По его мнению , причина заключается в неискренности исполнителя, которую замечают его коллеги по цеху.